Paula Theotonio

10 vinhos do Vale do São Francisco para degustar na ProWine São Paulo

ProWine São Paulo acontece entre os dias 30 de setembro e 02 de outubro no Expo Center Norte

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 10:00

Vinhos do Vale com lançamento na ProWine Crédito: Divulgação

O Vale do São Francisco estará presente na ProWine São Paulo, a maior feira de vinhos e destilados das Américas e que acontece entre os dias 30/09 e 02/10 no Expo Center Norte, na capital paulista. As vinícolas pernambucanas Botticelli, Rio Sol e o grupo Verano Brasil farão parte do stand Vinhos do Vale do São Francisco, do Instituto do Vinho do Vale do São Francisco (VINHOVASF); enquanto as marcas Rio Valley (Verano Brasil) e a baiana Terranova (Grupo Miolo) terão espaços em separado dentro do evento.

Para o diretor executivo do VINHOVASF, Rodrigo Fabian, o principal objetivo das empresas do Vale com a participação na ProWine é a ativação de novos pontos de venda. “Nossa região já produz vinhos para os mais diversos públicos, com qualidade validada em concursos e também através do selo da Indicação Geográfica de Procedência — IP Vale do São Francisco. Estar entre os principais players do setor é fundamental para fortalecer a presença das nossas marcas no mercado, abrir novas conexões comerciais e reafirmar o protagonismo da vitivinicultura do Vale do São Francisco no cenário do vinho brasileiro”, destaca o empresário, que também é sócio do grupo Verano Brasil.

Atualmente, as nove empresas associadas ao VINHOVASF produzem mais de 32 milhões de garrafas de vinhos finos e de mesa tranquilos, espumantes e sucos de uva, produzidos a partir de 880 hectares em municípios de Pernambuco e Bahia. O volume é apenas uma fração da indústria da viticultura no Vale, que produz 98% das uvas de mesa exportadas pelo país. A região detém 15% da produção nacional de vinhos.

Lançamentos do Vale do São Francisco na ProWine

Com intuito de expandir relacionamentos e consolidar a marca no sudeste, a Botticelli prepara o lançamento de novos produtos. “Pretendemos lançar a linha Reserva Botticelli, com rótulos de Chenin Blanc/Chardonnay, Cabernet Sauvignon e Malbec. Além disso, estaremos com nossos espumantes Brut, Brut rosé, Moscatel e Moscatel Rosé, que já estão presentes no mercado”, revela o diretor Ricardo Almeida. A vinícola é a mais antiga do Vale do São Francisco e celebra, em 2025, 40 anos de história.

A Rio Sol, por sua vez, apresentará dois novos rótulos da linha Gran Reserva, que trazem uma homenagem à fauna da caatinga. O Rio Sol Gran Reserva Egiodola, uma uva rara de origem francesa que encontrou excelente adaptação ao Sertão, traz na etiqueta uma ilustração da coruja-buraqueira. O Rio Sol Gran Reserva Malbec, por sua vez, traz a onça-parda; em clara referência à potência da uva quando cultivada no semiárido nordestino. Ambos têm passagem de 12 meses por barricas de carvalho francês.

O Verano Brasil estará presente no stand coletivo do VINHOVASF com diversos produtos produzidos pelo grupo, que possui duas unidades vitivinícolas no Sertão. Entre sucos licenciados e vinhos para distintos mercados, estão Garziera Resiliente Corte I e Garziera Resiliente Malbec – duas microvinificações inéditas que homenageiam a trajetória do fundador Jorge Garziera. O nome faz referência à jornada de pioneirismo e superação do empreendedor; que chegou ao Vale do São Francisco há exatos 50 anos e escreveu seu nome na história da região. A cada safra excepcional, Resiliente trará um novo corte, representando o espírito inquieto e experimental de Jorge.

A empresa terá um segundo espaço exclusivo para os vinhos da Rio Valley, uma marca vibrante e descontraída com foco na produção de frisantes, espumante, chopps de vinho e sucos de uva premium. Serão apresentados três produtos da linha: o Frisante Prosecco, com apenas 9% de álcool e 7g/L de açúcar residual; e os borbulhantes Zero Álcool, elaborados com uvas Moscato nos estilos branco e rosé.

A Terranova, por sua vez, estará presente no stand do Miolo Wine Group com seus espumantes brut branco e rosé, moscatéis e, ainda, seus tintos da uva Syrah.

A entrada na ProWine é gratuita para profissionais do setor. Para se credenciar, acesse www.prowinesaopaulo.com

Em Salvador

Uma pedida é conferir a recém lançada linha de vinhos próprios do La Pasta Gialla Crédito: Elder Almeida/Divulgação

Uma pedida é conferir a recém lançada linha de vinhos próprios do La Pasta Gialla (Rua São Paulo, nº 488, Pituba), originários da região da Puglia, na Itália. Os rótulos foram trazidos foram criados pelo italiano Natalino Di Felice, proprietário da importadora Futuro 2; e produzidos na vinícola Viglione, localizada na comuna de Gioia del Colle, com mais de 200 hectares de vinhedos autóctones.

Com intuito de harmonizar com a gastronomia de inspiração italiana da casa, foram criados três rótulos. La Pasta Gialla Bianco (R$ 120) é 100% elaborado com a Falanghina, uva italiana que origina vinhos frescos e com aromas de frutas cítricas e flores. O La Pasta Gialla Rosato (R$ 115), elaborado com uvas Primitivo e Nero di Troia, surpreende com acidez equilibrada e sutil mineralidade. Já o La Pasta Gialla Rosso (R$ 125) é 100% Primitivo, conhecida por sua fruta madura, potência e maciez. Todos estão disponíveis para consumo no restaurante e para compra.

O da semana

Minha dica da semana é o El Cabernet de Ránquil da chilena Viña Morandé Crédito: Paula Theotonio/Divulgação

Voltando ao tema ProWine São Paulo, minha dica da semana é o El Cabernet de Ránquil da chilena Viña Morandé. O rótulo vem surpreendendo a crítica e acabou de ficar em 8º no ranking TOP 100 Wines of Chile James Suckling, com 98 pontos.

Tudo nele é interessante: ele é oriundo de vinhedos de cabernet sauvignon de mais de 130 anos localizados no Vale do Itata, o que significa que as videiras produzem menos cachos devido à idade, porém mais concentrados. Vem de solos de quartzo, incomuns para a variedade no Chile. Mas é no sensorial que ele fica ainda melhor: traz notas de frutas vermelhas com groselha e cereja, especiarias como canela e, no palato, uma mineralidade, persistência e concentração apaixonantes.