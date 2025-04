PRESENTE DE LUXO

Virginia Fonseca ganha bolsa no valor de um apartamento como presente de aniversário: 'Me mimou!

A influenciadora e apresentadora do SBT foi surpreendida com o item de luxo feito em couro de crocodilo

Virginia Fonseca foi surpreendida com um presente de luxo ao comemorar seus 26 anos. A influenciadora e apresentadora do Sabadou com Virginia, do SBT, ganhou do marido, o cantor Zé Felipe, uma bolsa da grife Hermès avaliada em nada menos que US$ 64 mil (cerca de R$ 350 mil). >