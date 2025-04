PERDEU TUDO!

David Brazil perde R$ 40 mil em golpe do falso advogado: 'Me lasquei'

O influenciador foi enganado por criminosos que se passavam por advogados

Heider Sacramento

Publicado em 17 de abril de 2025 às 08:50

David Brasil perdeu R$ 40 mil em golpe no WhatsApp Crédito: Arquivo Pessoal

O influenciador David Brazil foi vítima de um golpe sofisticado que vem fazendo inúmeras vítimas pelo país. Criminosos se passaram por representantes de um escritório de advocacia envolvido em um processo movido por ele contra a Iberia Airlines e, por meio de chamadas de vídeo e espelhamento de tela pelo WhatsApp, conseguiram roubar quase R$ 40 mil de sua conta bancária. >

O caso aconteceu no início de abril, quando David decidiu processar a companhia aérea após perder um trabalho devido ao cancelamento de um voo. Em entrevista ao portal LeoDias, o artista contou que, dias depois, recebeu uma mensagem supostamente do seu advogado informando que ele havia ganhado a causa e precisava apenas confirmar seus dados para receber o valor.>

“Do nada, veio uma mensagem como se fosse do escritório do meu advogado, como se fosse a sentença que eu tinha ganho. Aí, como tinha a logo e tudo, eu disse: ‘Ah, que bom, e agora?’”, relatou David Brazil.>

Na sequência, os golpistas alegaram que a própria Iberia entraria em contato para validar o pagamento, reforçando a falsa autenticidade da comunicação. “O cara era tão profissional, eles tinham o processo, tinham tudo, como se eu realmente tivesse ganho. Aí eu caí”, afirmou o influenciador.>

A nova abordagem aconteceu por outro número, que exibia a logomarca da companhia aérea. Durante a chamada, os criminosos pediram para David espelhar a tela do celular, afirmando que era necessário para confirmar que a conta era mesmo dele. Ao fazer isso, eles obtiveram acesso ao aplicativo bancário do artista e iniciaram as transferências.>

“Me pediram a chave do pix, eu fiz uma e mandei. Eles disseram que eu teria de espelhar a tela do banco, para ter certeza que a conta era minha. Eu espelhei. E começaram a pedir para eu aceitar a transação, como se o pix estivesse entrando, mas estava era saindo. Foi um, foram dois, foram três…”, explicou. Segundo ele, o prejuízo só não foi maior graças ao amigo Philipe Silva, que percebeu o golpe e interveio.>

Ainda de acordo com David, os golpistas tentaram solicitar um empréstimo de R$ 330 mil em seu nome. “Não deu certo [o empréstimo], porque o banco disse que precisava esperar aprovar”, contou.>

Apesar da situação traumática, o influenciador busca manter o bom humor. “Eu me lasquei. Mas já estou aqui trabalhando para me recuperar. Vou à luta, né, meu amor. Porque se eu ficar perturbado, com a mente ruim, não vai resolver. A gente tem que estar com a mente boa e com força para trabalhar para recuperar. Tomara que esses bandidos sejam pegos! Amém?”, concluiu.>

O golpe do falso advogado

O caso de David Brazil chama atenção para uma modalidade de crime que vem se intensificando: o chamado “golpe do falso advogado”. Nele, criminosos utilizam dados públicos sobre ações judiciais para se passar por advogados ou servidores do Judiciário. Com linguagem técnica e documentos falsos, convencem a vítima a fornecer informações ou realizar transações financeiras indevidas.>