Bahia decreta luto oficial de três dias pela morte de Mãe Carmen

Líder religiosa morreu aos 98 anos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 18:49

Mãe Carmen, em 2017
Mãe Carmen estava à frente do Terreiro do Gantois há mais de 20 anos Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

A morte de Mãe Carmen, Ialorixá do tradicional Terreiro do Gantois, em Salvador, provocou comoção em todo o Brasil. A Bahia decretou luto oficial de três dias, conforme publicado em edição extra do Diário Oficial (DOE), nesta sexta-feira (26),

Filha mais nova de Mãe Menininha do Gantois, Carmen Oliveira da Silva morreu nas primeiras horas desta sexta (26), após um período de internação para tratar uma forte gripe. A líder religiosa tinha 98 anos.

O velório de Mãe Carmen é realizado no Terreiro do Gantois desde a manhã desta sexta (26). No sábado (27), a despedida será iniciada com um cortejo, pela manhã, e encerrada com o sepultamento no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.

Mãe Carmen do Gantois

Mãe Carmen do Gantois por Valdemiro Lopes/Câmara de Vereadores de Salvador
Mãe Carmen do Gantois por Divulgação
Mãe Carmen do Gantois por Divulgação
Mãe Carmen do Gantois por Reprodução
Mãe Carmen do Gantois por Reprodução/Alô Alô Bahia
Mãe Carmen do Gantois por Reprodução
1 de 6
Mãe Carmen do Gantois por Valdemiro Lopes/Câmara de Vereadores de Salvador

“Sua condução do Terreiro do Gantois, um dos mais tradicionais do nosso estado, representa um pilar para o fortalecimento das religiosidades de matriz africana”, afirmou o governador Jerônimo Rodrigues, em nota.

Outras autoridades também lamentaram a morte de Mãe Carmen. Caso do prefeito Bruno Reis. "Com profundo pesar, Salvador se despede de Mãe Carmen do Gantois, uma mulher de muita sabedoria e amor ao próximo, cuja trajetória deixa um legado imenso de preservação da ancestralidade e de cuidado com as pessoas. Mãe Carmen seguirá como luz a guiar caminhos e a fortalecer nossa cidade, seguindo os passos de sua mãe”, destacou.

O ex-prefeito da capital baiana, ACM Neto, usou as redes para lamentar a perda e relembrar momentos que viveu ao lado de Mãe Carmen. "Recebo com imensa tristeza a notícia do falecimento de Mãe Carmem, uma mulher que conduziu com dignidade, fé e serenidade o legado do Terreiro do Gantois, um dos mais importantes símbolos da nossa história e da nossa cultura", escreveu.

"Tive a honra de conviver com Mãe Carmen e levarei comigo, para sempre, os momentos inesquecíveis que vivi em sua casa, o nosso Gantois. A Bahia se despede de uma grande referência espiritual, cultural e humana", acrescentou.

