QUASE FOI

Cardeal brasileiro poderia ter sido papa, mas recusou. Saiba por quê

Cardeal do Brasil teve maioria dos votos no conclave de 1978, mas decidiu não assumir o cargo, que ficou com João Paulo II

Metrópoles

Publicado em 8 de maio de 2025 às 11:41

Cardeal brasileiro poderia ter sido papa Crédito: Reprodução

Em 1978, a Igreja Católica esteve muito próxima de ter seu primeiro papa brasileiro. Durante o conclave que sucedeu a morte do papa João Paulo I, dom Aloísio Lorscheider (foto em destque), então arcebispo de Fortaleza (CE), obteve dois terços dos votos necessários para ser eleito. No entanto, ele recusou o cargo por motivos de saúde. O posto de líder dos católicos ficou, então, com o polonês Karol Wojtyła, o João Paulo II.>