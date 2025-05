ARTIGO

O papa é nosso?

Um papa brasileiro pode ser estrategicamente necessário para manter viva a força da Igreja

Começou o tão esperado conclave – como é conhecido o processo eleitoral para a escolha do papa. São mais de 70 países com cardeais eleitores, enquanto eram 48 no conclave que elegeu Mario Bergoglio. Dentre eles, está o Brasil com sete cardeais aptos a votar – atrás dos EUA e da Itália. Mas será que algum desses brasileiros tem chances reais de ser eleito papa? >