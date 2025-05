CONCLAVE

Quais as chances de Dom Sérgio, arcebispo de Salvador, ser papa?

Primaz do Brasil é o mais 'cotado' entre os brasileiros

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de maio de 2025 às 05:30

Dom Sergio da Rocha, cardeal arcebispo de Salvador e primaz do Brasil Crédito: Marina Silva/ Correio

Humilde e simples: esses são os adjetivos escolhidos pelo padre Edson Menezes para caracterizar um dos mais citados em listas de especulações para o novo líder supremo da Igreja Católica. Para o reitor da Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, em Salvador, características próprias de Dom Sérgio da Rocha, Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, podem explicar o 'favoritismo' pelo nome que, para ele, tem a possibilidade de se tornar o novo pontífice. >

"Com relação às chances, pode-se levar em conta algumas questões, como a proximidade dele com o Papa Francisco, as atribuições e encargos que ele sempre assumiu em Roma, no governo do Papa Francisco, inclusive fazendo parte do chamado Grupo dos Nove Cardeais, que eram uma espécie de conselheiros particulares do Santo Padre. Fazia parte da congregação que escolhe os bispos para o mundo inteiro, é latino-americano, brasileiro ... são muitas as chances", argumenta Menezes.>

Dom Sérgio foi declarado Cardeal pelo Papa Francisco no Consistório realizado na Basílica de São Pedro, em novembro de 2016, recebendo o título da Basílica de Santa Cruz na Via Flaminia, em Roma. >

Foi presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) de 2015 a 2019, e relator geral da XV Assembleia dos Bispos, em 2018, que teve como tema a juventude. Dom Sergio é membro do Conselho da Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos (Vaticano), da Pontifícia Comissão para a América Latina (CAL), da Congregação para o Clero (Vaticano) e da Congregação para os Bispos (Vaticano).>

Para o líder da Basílica do Bonfim, outro ponto que deve ser levado em consideração é a similaridade em termos de personalidade entre Dom Sérgio e o Papa Francisco. "É uma pessoa muito aberta ao diálogo e muito simples. Eu conheço Dom Sérgio e fico admirado com a sua simplicidade. Ele é uma pessoa completamente desprendida, ou seja, segue a mesma linha de humildade e de simplicidade do Papa Francisco", diz. >

Desde que se iniciaram as especulações sobre os nomes mais 'inclinados' a assumirem o posto de líder da Igreja, Dom Sérgio tem aparecido em listas nacionais e internacionais de favoritos. O líder figura em listas de veículos italianos como Blitz Quotidiano e Il Tirreno.>

O Il Tirreno acredita, inclusive, que as chances de que outro latino-americano seja eleito papa, justamente depois de Francisco, sejam baixas. A visão é partilhada também por especialistas no assunto como o sociólogo e ex-coordenador do Núcleo “Fé e Cultura” da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Francisco Borba. "A tendência dos cardeais será olhar para outros continentes ao pensarem no próximo papa", disse, em entrevista ao jornal CNN.>

Além de Dom Sérgio, outros seis cardeais brasileiros participam do conclave. Dentre os sete, o arcebispo de Salvador é o mais 'cotado' para o posto. No total, são 133 religiosos elegíveis. >