HABEMUS PAPAM

Fumaça branca! Novo papa é eleito pela Igreja Católica

Resultado do conclave foi divulgado

Habemus papam! A fumaça branca foi vista saindo da chaminé da Capela Sistina, indicando que um novo papa foi eleito. O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost foi escolhido como novo papa da Igreja Católica . A escolha ocorreu na primeira votação do segundo turno nesta quinta-feira (8). Ele será o Papa Leão 14. >

Últimos papas foram eleitos no 2º dia

O papa Bento XVI e o papa Francisco foram eleitos no segundo dia do conclave. Para a eleição, foram necessárias quatro e cinco votações, respectivamente. >

No caso do papa João Paulo II, ele foi eleito no terceiro dia, após oito rodadas. >