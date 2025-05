BASTIDORES

Mesmo fora da Globo há 17 anos, Rodrigo Faro ainda recebe salário da emissora

Apresentador revela pagamentos recorrentes por reprises de novelas e fala sobre retorno à TV

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de maio de 2025 às 14:56

Mesmo fora da Globo há 17 anos, Rodrigo Faro ainda recebe salário da emissora Crédito: Reprodução/Instagram

Rodrigo Faro pode ter deixado a Record TV no fim de 2024 após 16 anos de parceria, mas continua colhendo frutos de trabalhos realizados muito antes disso. Em entrevista à revista Quem, o apresentador surpreendeu ao revelar que, mesmo afastado das novelas há anos e longe da Globo desde 2007, ainda recebe pagamentos da emissora por conta da reprise de tramas de sucesso. >

"De repente, chega lá: pagamento da Globo. 'Chocolate com Pimenta', 'O Cravo e a Rosa', 'A Padroeira'... Agora 'A Casa das Sete Mulheres' está reprisando, e todo mês pinga um valorzinho. Não sou contratado, mas continuo lá, de certa forma", contou ele, em tom bem-humorado.>

Faro, que ficou conhecido por diversos papéis nas novelas da Globo antes de migrar para a apresentação, vive um momento de transição na carreira. Desde que deixou a Record no dia 31 de dezembro de 2024, não assumiu um novo projeto na TV, embora tenha feito uma aparição nostálgica no Domingão com Huck, onde participou do quadro Lip Sync.>

"Foi emocionante voltar à Globo depois de tanto tempo. Me senti acolhido. Reencontrei muita gente que fez parte da minha trajetória", disse, sobre o retorno aos estúdios.>

O artista contou ainda que tem se reunido com várias emissoras, mas que está levando o momento com calma. "A televisão está se reinventando, e eu também quero me reinventar. Estou desenvolvendo projetos, mas acredito que só volto com algo novo no ano que vem. Fazer com pressa não vale a pena", afirmou.>

Questionado sobre o futuro, Faro mantém a esperança e aposta no tempo certo: "Tudo no tempo de Deus. Se o público quiser, eu volto. Mas tem que ser algo especial, pensado com carinho.">