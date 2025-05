PÓS REALITY

Só três escapam do corte: Globo mantém contrato com Renata, Aline e Vinicius após BBB 25

Renata Saldanha, Aline Patriarca e Vinícius Nascimento seguem como apostas da emissora após fim do reality

A Rede Globo fez uma escolha seletiva após o encerramento do BBB 25: apenas três ex-participantes da edição continuarão contratados pela emissora. Renata Saldanha , campeã da temporada, e os baianos Aline Patriarca e Vinícius Nascimento foram os únicos nomes que garantiram lugar no casting da ViU, núcleo comercial da Globo responsável por agenciar talentos para campanhas publicitárias e projetos especiais. >

A decisão repetiu o padrão do ano anterior, quando somente três ex-brothers do BBB 24 permaneceram sob contrato: Giovanna Pitel, Fernanda Bande e Beatriz Reis.>

Mesmo nomes de destaque no jogo, como Eva Pacheco, aliada fiel de Renata e Guilherme Vilar, o popular "genro" finalista, ficaram de fora da nova leva de contratados. A escolha causou surpresa nos bastidores e entre fãs nas redes sociais.>

Renata celebrou a renovação com entusiasmo. "Fazer parte da ViU é como receber um abraço em tudo que construí com verdade até aqui. Estou feliz, realizada e pronta para o que vem", disse a vencedora.>

Vinícius, por sua vez, admitiu surpresa com a repercussão que conquistou fora da casa mais vigiada do Brasil. "Estar vivendo isso é mais do que sonhei. Cada dia tem sido uma surpresa boa. Estou muito grato", declarou.>