VAI VINGAR?

Após se esquivar de pergunta sobre Maike, Renata revela status de relacionamento com o ex-BBB

Casal no programa, bailarina e nadador não têm aparecido juntos após fim do reality

Larissa Almeida

Publicado em 4 de maio de 2025 às 20:03

Renata e Maike Crédito: Reprodução

Campeã do Big Brother Brasil 2025, a bailarina Renata Saldanha se envolveu, nas últimas semanas do programa, com o nadador Maike. Os dois engataram um romance na reta final do reality, mas desde o fim do programa não deram sinais de avanço na relação. Ela chegou a se esquivar da pergunta de uma repórter na festa de 60 anos da Globo, mas quebrou o silêncio recentemente.

"Não me me incomodo em falar sobre ele, mas acho que é um assunto repetitivo. As pessoas me pedem esse posicionamento o tempo inteiro. Aí me dá a sensação de que isso anula outras coisas importantes que aconteceram na minha história", disse a sister ao jornal Extra.>

Segundo Renata, esse é o momento em que ela está busca de quais caminhos seguir. "Estou tentando entender como vai ser a vida daqui para frente. Minha rotina mudou. Ainda tenho que saber onde vou morar, preciso me reestruturar antes, para só depois dedicar meu coração a alguém. É até injusto não ser assim", afirmou.>

A bailarina explicou que segue mantendo contato com Maike, no intuito de conhecê-lo melhor fora da casa mais vigiada do Brasil. "Já conversei com o Maike sobre isso. Não vou chegar para a pessoa e falar 'pronto, agora estamos namorando'. A gente tem que se conhecer", enfatizou.>