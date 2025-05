BEBÊ VINDO AÍ

Após anunciar noivado, MC Guimê revela que está à espera do primeiro filho: 'Seremos papais'

Cantor e modelo Fernanda Stroschein estão juntos há pouco mais de um ano

MC Guimê vai ser papai! O cantor anunciou, nesta quinta-feira (8), que está à espera de seu primeiro filho com a influenciadora Fernanda Stroschein. Ele postou nas redes sociais um vídeo mostrando um teste de gravidez positivo e um sapatinho de bebê. Nas imagens, o casal aparece com bonés escritos "mom" e "dad" - "mamãe" e "papai", em português - e ao som da música With Arms Wide Open, do Creed.>