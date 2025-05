FAMOSOS

'Nós seremos papais!': MC Guimê anuncia que será pai pela primeira vez

Funkeiro e a noiva, Fernanda Stroschein, celebram a gravidez com vídeo romântico e mensagem de fé

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de maio de 2025 às 15:30

'Nós seremos papais!': MC Guimê anuncia que será pai pela primeira vez Crédito: Reprodução/Redes Sociais

MC Guimê vai ser papai! O cantor usou as redes sociais nesta quinta-feira (08) para dividir com os fãs uma das maiores alegrias de sua vida: a espera do primeiro filho com a noiva, Fernanda Stroschein. O casal, que está junto desde março de 2024, compartilhou a novidade com um vídeo emocionante e cheio de simbolismo. >

Nas imagens, os dois aparecem de costas usando bonés com as palavras "mom" e "dad", traduzidas como "mãe" e "pai". Eles se beijam, exibem o teste de gravidez positivo e mostram um delicado sapatinho branco de bebê. A trilha sonora escolhida foi a música "With Arms Wide Open", da banda Creed, um clássico que fala sobre acolher a chegada de um filho com amor e esperança.>

Na legenda da publicação, Guimê e Fernanda expressaram a felicidade que estão vivendo: "O nosso maior sonho se tornou realidade… Sim, nós seremos papais! Deus, toda honra e glória a Ti. Sem palavras pra descrever essa emoção que estamos sentindo, é tanta felicidade que nem cabe no peito… Não víamos a hora de compartilhar essa bênção com vocês!">