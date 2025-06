COMIDA

Veja 6 receitas fáceis de almoço para fazer no feriado com o que você tem na geladeira

Sugestões práticas, econômicas e sem complicação para quem quer fugir do delivery

Selecionamos cinco receitas fáceis, com cara de comida de feriado, e que podem ser feitas com o que geralmente já temos na despensa ou na geladeira.>

1. Arroz de forno com o que tiver em casa

Pegue o arroz que sobrou de outros dias, misture com legumes picados (cenoura, milho, ervilha ou o que tiver), um pouco de molho de tomate, queijo ralado e, se quiser, pedacinhos de frango ou presunto. Coloque tudo num refratário, cubra com mais queijo e leve ao forno até gratinar.>

2. Fricassê de frango simples

Desfie o frango que tiver (pode ser o que sobrou de outro dia), misture com milho, creme de leite e um pouco de requeijão (se tiver). Coloque por cima uma camada de queijo ralado e finalize com batata palha na hora de servir. Se não tiver frango, pode usar calabresa, presunto ou qualquer proteína.>

3. Macarrão com molho de atum ou sardinha

Cozinhe o macarrão de sua preferência e faça um molho com cebola, alho, extrato de tomate e uma latinha de atum ou sardinha. Finalize com orégano ou salsinha para dar um toque especial.>

4. Farofa reforçada

Refogue cebola, alho, cenoura ralada e o que mais tiver em casa (ovo cozido, pedacinhos de linguiça, bacon ou frango desfiado). Misture com farinha de mandioca e ajuste o sal. Serve como prato principal se estiver com poucos ingredientes, ou como acompanhamento.>

5. Omelete recheada de forno

Bata ovos (quantos tiver), misture com restinhos de legumes, queijo ou frios picados, tempere com sal, pimenta e um pouco de fermento em pó para ficar mais fofinha. Coloque numa forma untada e leve ao forno até dourar. Fica parecendo uma tortinha de ovos e alimenta bem.>

6. Panqueca de farinha de trigo

Para fazer uma panqueca simples e rápida, você vai precisar de 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de leite, 1 ovo, uma pitada de sal e 1 colher de sopa de óleo, que é opcional para deixar a massa mais macia. Bata todos esses ingredientes no liquidificador até obter uma massa lisa e homogênea, com consistência de mingau ralo. Caso a massa fique muito grossa, adicione um pouco mais de leite.>

Para o recheio, você pode usar o que tiver em casa, como carne moída refogada com molho de tomate, frango desfiado com milho e requeijão, queijo com presunto ou legumes salteados. Depois de rechear, coloque as panquecas em um refratário, cubra com molho de tomate e queijo ralado, se tiver, e leve ao forno por cerca de 10 a 15 minutos para aquecer e gratinar. Assim, você terá um almoço simples, gostoso e com cara de feriado.>