VOCÊ LEMBRA?

Solenga Almeida, Safadão e mais: veja o antes x depois dos ícones do forró

Eles mudaram muito esteticamente

Ao longo dos últimos anos, alguns dos principais nomes do forró passaram por transformações visuais que chamaram a atenção dos fãs. De mudanças drásticas no corpo, como no caso de Solange Almeida, a novas escolhas de estilo e cortes de cabelo, como fizeram Wesley Safadão e Xand Avião, os artistas mostram que a evolução não ficou só na música. Nomes como Naiara Azevedo e Mano Walter também entraram na lista de cantores que surpreenderam o público com o antes e depois.>