“Perdi dois empregos por causa dele”, diz ex-namorada de advogado preso por extorsão, ameaça e stalking

Vítima diz que Paulo Roberto enviou mensagens de mais 20 números

Bruno Wendel

Publicado em 8 de julho de 2024 às 15:47

Polícia descobre que ameaças e difamações contra dentista foram enviadas de celular de advogado, ex-dela Crédito: Reprodução

Quando decidiu pôr um fim ao relacionamento abusivo de quase sete meses com o advogado Paulo Roberto de Aguiar Valente Júnior, 41, a dentista Mariana Amorim se viu numa situação ainda pior. Ela disse que o ex-namorado passou a usar perfis falsos para fazer ameaças e difamação. “Perdi dois empregos em Salvador por causa dele. Desenvolvi crise de ansiedade”, diz ela, por telefone e ainda abalada. Ele foi para Vitória da Conquista, acreditando que estaria livre do advogado, o que não aconteceu.

Com o histórico de medidas protetivas de violência contra mulheres diferentes, Paulo está preso desde a semana passada pelos crimes de extorsão, ameaça e stalking (perseguição) contra a dentista, que também já tinha uma medida protetiva contra Paulo. O advogado foi preso pela polícia ao chegar em casa, no último dia 26, no bairro do Costa Azul, em Salvador. Atualmente, ele está no presídio de Vitória da Conquista, cidade onde foi expedido o mandado de prisão preventiva.

Segundo as investigações, a polícia fez o cruzamento de dados e descobriu que mensagens enviadas à ex-namorada, de perfis ‘fakes’, com ameaças de morte e falsas acusações exigindo a demissão da vítima da faculdade, partiram do celular do advogado, que não aceitava o fim da relação. “Cada telefone tem o seu IMEI (número de identificação e único de cada aparelho celular). Descobriram que todos esses chips usados para me ameaçar de morte foram colocados ons celulares dele, inclusive no e-mail que foi enviado para a faculdade, me difamando, pedindo a minha demissão, estava cadastrado também o número que estava no aparelho dele”, detalhou a dentista.

Mensagens de ameaça saíram de celular usado por advogado Crédito: Reprosução

Segundo ela, a polícia constatou que Paulo enviou mensagens de mais de 20 números. Pesa ainda contra Paula o fato de ter exigido quase R$ 2 mil por um serviço nunca prestado à vítima.

Defesa nega crimes

Procurado, o advogado de Paulo negou as acusações. “Não há provas de que ele enviou as mensagens, tanto que o Ministério Público pediu a quebra do sigilo telemático para ver se realmente partiu dele”, diz Mateus Nogueira. Sobre as ameaças, ele relata que não há comprovações. “O que existe no inquérito são prints de um celular que não foram periciados para saber se houve uma montagem”, pontua.

“Em relação à extorsão, ele estava no exercício regular de direito, pois foi ela quem o chamou pra ir lá em Vitória da Conquista”, acrescenta Nogueira. O advogado do acusado vai recorrer da decisão. “Vamos entrar com um mandado de segurança e um habeas corpus no tribunal”, declara.