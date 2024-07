VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Justiça nega soltura para advogado preso por extorsão, ameaça e stalking contra ex-namorada

Paulo foi preso quando chega em casa, no último dia 26, no bairro do Costa Azul, em Salvador. Ele ficou na carceragem da Polinter e foi transferido para o presídio de Vitória da Conquista, cidade onde foi expedido o mandado de prisão preventiva.

Segundo as investigações, a polícia fez o cruzamento de dados e descobriu que mensagens enviadas à ex-namorada, de perfis ‘fakes’, com ameaças de morte e falsas acusações exigindo a demissão da vítima da faculdade, partiram do celular do advogado, que não aceitava o fim da relação. Pesa ainda contra ele o fato de ter exigido quase R$ 2 mil por um serviço nunca prestado à vítima.