TERCEIRA IDADE

Descubra o valor ideal da pressão arterial em idosos entre 60 e 70 anos

Manter sua pressão sob controle é essencial para evitar infartos AVCs e insuficiência renal na terceira idade

Quer viver a terceira idade com plenitude e longe de preocupações cardíacas? Manter a pressão arterial em equilíbrio é o segredo para isso, principalmente entre os 60 e 70 anos. Negligenciar esses índices pode abrir portas para problemas sérios como infartos, acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e falência renal.>

Números perfeitos

Sua pressão arterial é composta por duas leituras principais: a sistólica e a diastólica. A sistólica representa a pressão máxima, medida no momento em que seu coração se contrai, impulsionando o sangue. Já a diastólica é a pressão mínima, registrada quando o coração relaxa entre os batimentos.>

Em indivíduos com um estilo de vida natural, caracterizado por alimentação saudável e pouca vida sedentária, a pressão arterial tende a ser constante, mesmo na velhice. Nessas situações, medidas por volta de 120 por 80 mmHg são vistas como ideais. Isso indica uma boa condição do sistema cardiovascular.>

Já em contextos urbanos, com alta ingestão de sódio e pouca atividade física, a pressão arterial normalmente sobe com o passar dos anos. Para idosos sem doenças graves, a sistólica deve permanecer abaixo de 140 mmHg e a diastólica entre 70 e 80 mmHg.>

Como manter a pressão controlada

Adote uma dieta que cuide do seu coração. Reduza o sal, produtos processados e alimentos ricos em gorduras saturadas, que elevam a pressão. Priorize frutas frescas, vegetais, legumes, cereais integrais e fontes de potássio para fortalecer seu corpo e sua saúde.>

Inclua exercícios em sua rotina para um coração saudável. Atividades como caminhar, nadar ou alongar-se são ótimas para regular a pressão arterial e melhorar o bem-estar geral. Manter-se ativo é fundamental para a circulação e para uma vida com mais qualidade.>

Manter um peso adequado é crucial, pois alivia o estresse sobre o sistema cardiovascular e diminui o risco de hipertensão. Além disso, combata o sedentarismo: mexa-se ao longo do dia, com pequenas ações, para auxiliar na circulação sanguínea e no controle da pressão.>