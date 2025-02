RESULTADO DO PAREDÃO

BBB25: Giovanna é eliminada com 52,61% e Gracyanne Barbosa vai para quarto secreto

Eliminação ocorreu na noite desta terça (04)

A eliminada do Big Brother Brasil 25 na noite desta terça-feira (04) foi a médica veterinária Giovanna Jacobina. A sister do grupo Camarote foi a mais votada pelo público para sair do programa, recebendo 52,61% dos votos. A irmã dela, Gracyanne Barbosa foi encaminhada para o quarto secreto e retornará à casa em breve.>

Giovanna foi indicada ao paredão pelos votos da casa no confessionário. Ela recebeu os votos junto com Gracyanne Barbosa, sua irmã e dupla na disputa. Apesar da Prova Bate e Volta, as duas não conseguiram se salvar e caíram direto no paredão com os irmãos Diego e Daniele Hypolito. >