FAMOSOS

Atriz conta reação ao descobrir hábito nojento do ator Jack Black: 'É inacreditável'

Astro de 'Escola de Rock' concluiu recentemente as gravações do remake de 'Anaconda' ao lado de Selton Mello e Paul Rudd

A atriz Kathy Griffin compartilhou com seus fãs um momento bizarro que viveu durante o seu relacionamento com o comediante Jack Black. Os dois namoraram durante a década de 1990, antes de serem muito famosos. Ele, inclusive, foi o primeiro namorado dela. >

O romance foi breve, mas deu para colecionar um momento hilário. "Eu passei a noite na casa dele e, no dia seguinte, eu estava no chuveiro. Lembro de sair do tapete do banheiro e dizer a ele: 'Eu preciso de uma toalha de banho'. E ele respondeu: 'Você está pisando nela'", lembrou Kathy.>