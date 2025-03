PEGOU MAL

Cintia Chagas critica Marina Ruy Barbosa e atriz devolve alfinetada

Mãe da ruiva também não gostou e comentou na publicação

A influenciadora Cíntia Chagas voltou a se envolver em polêmicas ao sair criticando as pessoas enquanto tenta ensinar aos seguidores sobre regras de etiquetas. Desta vez, a vítima foi a atriz Marina Ruy Barbosa, criticada por cumprimentar as pessoas tocando nelas.>

Nas suas redes sociais, Cintia compartilhou um vídeo onde a ruiva aparece cumprimentando um colega no festival de cinema de Cannes, no ano passado, e pega no braço dele. “Pare de PEGAR nas pessoas! É inoportuno, deselegante e enfadonho”, escreveu Cíntia, na legenda da postagem.>