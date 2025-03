ESTADO GRAVE

Internado, Mingau, do Ultraje à Rigor, não reconhece família e depende de sonda

O cantor Roger Moreira, vocalista da banda, desabafou sobre a situação do amigo

Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau da banda Ultraje à Rigor, deu entrada na UTI do Hospital Santa Catarina, em São Paulo, no início de fevereiro com um quadro de constipação e vômitos. A internação veio meses depois do baixista receber alta hospitalar após ser baleado na cabeça em 2023. Agora, amigos e familiares declaram que o estado de saúde do artista não teve evolução.>