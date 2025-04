HABLOU

Indireta? Camila Pitanga exalta o SUS em meio à polêmica de Jojo Todynho

Durante o evento de lançamento da nova novela da Globo, Dona de Mim, Camila Pitanga fez questão de enaltecer o Sistema Único de Saúde (SUS)

A atriz Camila Pitanga marcou presença na festa de lançamento da nova novela das 19h da Globo, Dona de Mim, realizada nesta quarta-feira (16/4) no Museu de Arte do Rio (MAR), na Zona Portuária do Rio de Janeiro. Em entrevista, a artista deu detalhes sobre o papel que interpretará na trama de Rosane Svartman.>