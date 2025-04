TV

Boninho negocia reality com streaming internacional; veja detalhes

O diretor Boninho, que deixou a Globo em 2024 e vem trabalhando com o SBT, já tem dois novos projetos em vista no streaming; saiba detalhes

O diretor Boninho deixou a TV Globo no ano passado, mas não ficou muito tempo desempregado. Ele já vem trabalhando junto com o SBT para produzir mais uma temporada do programa musical The Voice Brasil, além de trabalhar em um reality show inédito. E, em breve, ele deve assinar também com um streaming famoso.>