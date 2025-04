OBRAS

Concessionária responsável pela construção da Ponte Salvador - Itaparica é notificada em inquérito que apura danos ambientais

CPSI disse que solicitou ao MPF cópia do inquérito, mas ainda não recebeu os documentos



Wladmir Pinheiro

Yan Inácio

Publicado em 26 de abril de 2025 às 08:50

Ponte Salvador-Itaparica Crédito: Divulgação

A concessionária responsável pela construção da Ponte Salvador – Ilha de Itaparica confirmou neste sábado (26) que foi notificada pelo Ministério Público Federal no inquérito que apura impactos ambientais no bioma da região. >

Em nota, a Concessionária Ponte Salvador – Ilha de Itaparica (CPSI) disse que solicitou ao MPF cópia do inquérito, mas ainda não recebeu os documentos.>

'A CPSI permanece à disposição das autoridades e da sociedade para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, convicta de que está desenvolvendo um trabalho que vai muito além das exigências legais', conclui a nota.>

O MPF exige, no documento aberto nesta sexta-feira (25), providências para os riscos relacionados à saúde e bem-estar da população e à preservação da fauna e flora na região.>

Na documentação assinada pela procuradora Vanessa Gomes Previtera, à qual o CORREIO teve acesso, o MPF diz que vai “apurar, acompanhar e mitigar supostos danos ambientais ocasionados pela construção”. Além dos possíveis prejuízos à paisagem geográfica e ao meio ambiente, o projeto também pode causar condições adversas para as atividades sociais e econômicas de quem mora nos lugares próximos à obra.>

A etapa de sondagem da Ponte foi concluída no dia 4 de abril. As avaliações na Baía de Todos-os-Santos levaram cerca de 12 meses para serem finalizadas. De acordo com a Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra), o próximo passo será a finalização do projeto de fundações da ponte pela concessionária e a mobilização dos canteiros de obras.>

Em parceria público-privada, o projeto da ponte atualmente tem o valor de investimento inicial estimado em R$ 10,4 bilhões. No contrato original, esse valor era de R$ 6,3 bilhões, mas já havia saltado para R$ 7,6 bilhões em 2019. À época, ficou estabelecido que o aporte público, isto é, o valor injetado pelo Governo do Estado, seria de R$ 1,5 bilhão. Diante do consenso entre as partes, esse valor foi atualizado para R$ 5,07 bilhões. Todas essas quantias, no entanto, ainda podem ser ajustadas até a assinatura do contrato.>

A ideia da Ponte Salvador-Itaparica existe desde 1967, mas somente em 1997 foi elaborada. Por sua vez, a construção só foi concebida no ano de 2009, durante o governo petista de Jaques Wagner. Somente dez anos depois o projeto foi licitado, tendo o contrato assinado em 2020, no governo do também petista Rui Costa.>