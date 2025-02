ALTA

O boom da ponte: imóveis na Ilha de Itaparica ficam até 20% mais caros

Corretores de imóveis veem previsão de Ponte Salvador-Itaparica como um dos fatores para a elevação de preço no setor

A iminência de destravamento da construção da Ponte Salvador-Itaparica já está sendo refletida no aumento de preços nos imóveis e terrenos da Ilha de Itaparica. De acordo com corretores imobiliários ouvidos pela reportagem, apesar da obra não ser o único fator predominante, o setor tem notado valorização em propriedades da localidade que chega a 20%. >

O corretor de imóveis Karim Harfush, que atua na Ilha, conta que um imóvel que era vendido a R$ 620 mil no ano passado já está sendo comercializado por até R$ 750 mil atualmente. “Os dados variam muito conforme a localização e o tipo do imóvel que é procurado em Itaparica, mas, de maneira geral, os terrenos e imóveis de lá já tiveram uma valorização significativa nos últimos anos”, afirma. >

Para ele, a elevação de preço se deve a três fatores combinados. Um deles é a ponte. “Só a possibilidade de ela existir e de facilitar o acesso à ilha já faz com que muita gente queira garantir os pedaços de terra lá, antes que os preços fiquem ainda mais altos. Isso gera um movimento de bastante especulação imobiliária, no qual os investidores compram os imóveis para revender depois, com lucro, seja terrenos, casas ou até mesmo alguns empreendimentos que surgem no local”, detalha Karim. >