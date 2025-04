GRAVADO EM JANEIRO

Em vídeo inédito, papa orienta os jovens: 'Aprendam a escutar'

Mensagem é dirigida aos jovens que participavam de uma Oficina de Escuta

Pouco menos de 1 mês antes de ser internado pela última vez, o papa Francisco gravou um vídeo - inédito até então - com uma mensagem aos jovens que participavam de uma Oficina de Escuta, uma iniciativa criada por Luca Drusian que envolve jovens e adultos em diferentes temas, permitindo que muitos experimentem a beleza de serem escutados, de escutar a si mesmos e escutar os outros.>

A mensagem foi publicada no site da revista semanal italiana Oggi e divulgada neste domingo (27) pelo site especializado Vatican News.>

Em trajes informais e um pouco mais gordo, Francisco diz: “Querido jovem e querida jovem, uma das coisas mais importantes na vida é escutar, aprender a escutar. Quando uma pessoa fala com você, espere até que ela termine, a fim de entendê-la bem e, depois, se quiser, diga alguma coisa. Mas o importante é escutar.”>

O papa reiterou este conselho: “Olhem atentamente as pessoas, elas não escutam. No meio de uma explicação, elas respondem e isso não contribui para a paz. Escutem, escutem bastante”, diz Francisco, no vídeo, junto à inevitável exortação para não esquecer os avós: “Os avós nos ensinam muito”.>