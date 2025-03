VEJA

Internado, papa Francisco envia mensagem a brasileiros

Pontífice está no 19º dia de hospitalização

Internado há 19 dias, o papa Francisco enviou uma mensagem aos fiéis brasileiros, destacando a contribuição da Igreja Católica para a cúpula climática COP30, que será realizada em novembro em Belém (PA). O texto foi enviado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no contexto da Campanha da Fraternidade, que começa hoje, durante a Quaresma. >

Com o tema “Fraternidade e Ecologia Integral”, a campanha deste ano foca em uma "conversão ecológica" da humanidade. Na mensagem, o papa apelou para a mudança de "convicções e práticas", pedindo que as pessoas permitam que a natureza "descanse das nossas explorações gananciosas". Ele ainda expressou o desejo de que a Igreja possa colaborar de forma ativa com a COP30 e destacou a importância de um compromisso global no enfrentamento da crise climática.>