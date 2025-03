NOVO BOLETIM

Papa Francisco sofreu dois episódios de insuficiência respiratória aguda, diz Vaticano

Segundo comunicado, ventilação mecânica foi retomada

O papa Francisco sofreu dois episódios de insuficiência respiratória aguda nesta segunda-feira (3). De acordo com o novo boletim médico divulgado pelo Vaticano, o pontífice de 88 anos precisou de equipamentos para ajudar na respiração, mas sem necessidade de uma intubação.>

"Hoje, o Santo Padre apresentou dois episódios de insuficiência respiratória aguda, causada por acúmulo significativo de muco endobrônquico e consequente broncoespasmo. Foram então realizadas duas broncoscopias com necessidade de aspiração de secreções abundantes. À tarde, foi retomada a ventilação mecânica não invasiva", informou o Vaticano.>

O pontífice apresentou esta mesma condição na sexta-feira (28) . O broncoespasmo é uma dificuldade aguda de respirar, que acaba provocando, na sequência, um episódio de vômito com inalação.>

O Papa Francisco está internado no hospital Gemelli, em Roma, desde o dia 14 de fevereiro após um surto de bronquite. No boletim do último domingo (2), os médicos informaram que ele permanecia estável, mas novamente se referiram à complexidade de sua condição geral e mantiveram um prognóstico cauteloso.>