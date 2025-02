VATICANO

Papa tem piora do quadro de saúde após crise respiratória

Francisco sofreu um episódio de tosse na tarde desta sexta-feira, o que levou a um reflexo de vômito com inalação

O Papa Francisco sofreu um episódio isolado de tosse na tarde desta sexta-feira, o que levou a um reflexo de inalação do vômito e a uma piora de sua condição respiratória, segundo informado em um boletim médico divulgado pelo Vaticano.>

"O Santo Padre foi prontamente submetido a broncoaspiração e iniciou a ventilação mecânica não invasiva, com uma boa resposta nas trocas gasosas", afirma o documento.>

Segundo o Vaticano, Francisco permaneceu acordado, orientado e colaborou com todas as manobras feitas pela equipe de saúde. A previsão do prognóstico ainda permanece reservado, quando não há certeza das condições futuras de saúde.>