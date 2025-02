SAÚDE

O que significa o 'prognóstico reservado' dado ao Papa Francisco?

Expressão aparece em boletim sobre o papa

Carol Neves

Publicado em 23 de fevereiro de 2025 às 19:44

Papa Francisco Crédito: Shutterstock

Um boletim de saúde divulgado ontem (22) informava que o Papa Francisco, que segue hospitalizado, tem "prognóstico reservado". Mas o que significa isso de fato?>

Quando um médico utiliza a expressão "prognóstico reservado", isso indica que não há clareza sobre as possibilidades de recuperação de um paciente, considerando a gravidade de sua condição e seu estado geral de saúde. Esse termo geralmente sugere que as chances de melhora são reduzidas. >

O prognóstico, por sua vez, é uma previsão feita pelo profissional com base no quadro clínico do paciente e no conhecimento científico disponível sobre a doença em questão. Ele pode apontar para uma recuperação favorável ou não, dependendo dos fatores envolvidos.>

A comunicação do prognóstico deve ser feita com sensibilidade e clareza, garantindo que o paciente e seus familiares compreendam as informações. Estudos mostram que uma abordagem transparente e empática por parte dos médicos contribui para uma melhor aceitação e adaptação à situação, mesmo em casos mais graves. A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca a importância de alinhar expectativas e oferecer suporte emocional, reforçando que o prognóstico é uma estimativa, e não um destino inevitável. >

Boletim atualizado>

Neste domingo, o Vaticano divulgou um novo boletim médico sobre o Papa Francisco. O documento informa que o pontífice enfrenta o início de uma leve insuficiência renal, mas que está controlada. O pontífice está conseguindo falar e, desde a noite de sábado, 22, não apresentou mais crises respiratórias. O Santo Padre recebeu transfusões de sangue e continua utilizando oxigênio por meio de um cateter nasal.>