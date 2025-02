RELIGIOSO SEGUE INTERNADO

Papa Francisco usou almofadas nasais para receber oxigênio

Segundo agência, o pontífice passará por novos exames ainda hoje

Carol Neves

Publicado em 23 de fevereiro de 2025 às 15:01

Papa Francisco Crédito: Shutterstock

O Papa Francisco usou almofadas nasais para a aplicação de oxigênio em altos fluxos (oxigenoterapia) neste domingo (23), segundo informou a agência Vatican News. Novos exames clínicos estão em andamento, e os resultados serão divulgados no boletim médico desta noite. O pontífice, de 88 anos, internado desde 14 de fevereiro no hospital Gemelli, em Roma, devido a uma bronquite que evoluiu para pneumonia bilateral e infecção polimicrobiana, teve uma noite tranquila, conforme comunicado do Vaticano. >

No boletim da manhã, a equipe médica destacou que o papa não está conectado a nenhum aparelho de respiração e consegue se movimentar dentro de seu quarto, embora com dificuldades respiratórias e problemas no joelho. Ele não corre risco imediato de morte, mas permanece em situação delicada por ser considerado um "paciente frágil", principalmente devido à idade.>

Em uma oração divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé, Francisco agradeceu às demonstrações de carinho e às orações recebidas de todo o mundo, destacando especialmente as cartas e desenhos enviados por crianças. "De minha parte, continuo confiante a internação na Policlínica Gemelli, realizando os tratamentos necessários; e também o repouso faz parte da terapia! Agradeço de coração aos médicos e aos profissionais de saúde deste Hospital pela atenção que me dispensam e pela dedicação com que prestam seu serviço aos doentes", escreveu o pontífice. >