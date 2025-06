TRAGÉDIA

'Quando acontecer um acidente, não culpe os socorristas', pede agência de buscas da Indonésia

A mensagem foi publicada em meio às críticas de brasileiros nas redes sociais de órgãos oficiais da Indonésia

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de junho de 2025 às 09:30

Juliana não resistiu e morreu após permanecer à espera de resgate por quatro dias Crédito: Reprodução

Depois de toda a repercussão de negligência no socorro da brasileira Juliana Marins, 26 anos, que não resistiu e morreu após sofrer uma queda e permanecer à espera de resgate por quatro dias no Monte Rinjani, na Indonésia, a Agência Nacional de Resgate do país (Basarnas) republicou uma postagem afirmando que os socorristas não devem ser culpados por acidentes. Publicada inicialmente pelo usuário @swarataufik e republicada pela agência, a mensagem diz que: "Fazer trilha até o Monte Rinjani é um esporte de turismo extremo. Tenha respeito e conheça seus limites. Quando acontecer um acidente, não culpes os socorristas sem entender o que eles passam". As informações são do Portal Terra. >

A republicação do conteúdo ocorreu em meio às críticas de brasileiros nas redes sociais de órgãos oficiais da Indonésia. Em muitas publicações, há acusações de negligência no caso de Juliana, já que sua família havia feito apelos para seu resgate desde o primeiro dia do acidente. Nas redes sociais da agência, centenas de brasileiros deixaram críticas à estrutura do país em ocorridos como o da jovem.>

"Como brasileira, eu venho aqui com respeito ao povo da Indonésia, mas também com o coração apertado e uma indignação muito difícil de silenciar. Juliana era uma jovem cheia de vida, que confiou sua segurança a um guia e a uma estrutura turística que, infelizmente, falhou com ela. Sabemos que o terreno era difícil e o clima instável, mas um país que recebe turistas do mundo inteiro precisa ter estrutura técnica, humana e financeira para oferecer resgate em casos extremos como esse", comentou uma internauta em postagem da agência.>

Outra brasileira destacou que "É inadmissível que, em pleno 2025, com toda a tecnologia e informação disponível, a resposta de um país com tanto turismo internacional seja tão lenta, fria e desumana". Também teve que falasse da mobilização dos brasileiros em torno do salvamento de Juliana. "Olha… o Brasil tem força, viu. A Indonésia agora sabe que jamais deixamos um de nós em vão. Obrigada aos locais e voluntários que fizeram esforços para tentar salvar a Juliana mesmo em um ambiente sem infra pra isso. E todo meu repúdio ao parque funcionar sem estrutura de segurança. Tudo isso poderia ter sido evitado se o parque não fosse uma zona turística sem estrutura pra acidentes", disse outra internauta no perfil da Basarnas.>