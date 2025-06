EXAME

Corpo de Juliana Marins é levado para autópsia em Bali: 'Querem saber o horário da morte'

Brasileira morreu após queda em trilha de vulcão

As autoridades da Indonésia informaram que o corpo da brasileira Juliana Marins será levado para Bali nesta quinta-feira (26), onde será submetido a uma autópsia. O procedimento tem como objetivo identificar tanto a causa quanto o momento exato da morte da brasileira. A jovem foi encontrada sem vida na terça-feira, quase quatro dias após ter caído durante uma trilha no Monte Rinjani, na ilha de Lombok.>

De acordo com Indah Dhamayanti Putri, vice-governadora da província de West Nusa Tenggara, a capital balinesa foi escolhida como local do exame por ser a alternativa mais próxima. “A autópsia acontecerá em Bali. Procuramos a opção mais próxima, que é Denpasar”, afirmou. “Eles querem saber o horário da morte.”>

Juliana foi registrada viva no primeiro dia da queda, por imagens feitas por drone de turistas espanhóis. Três dias depois, ela foi avistada novamente, dessa vez "aparentemente imóvel". Relatos do guia e de turistas que passaram em seguida na trilha apontam que Juliana foi ouvida gritando após a queda. Os exames podem ajudar a definir exatamente quando a brasileira morreu.>

A demora no resgate gerou críticas da família de Juliana, que acusou as autoridades locais de falhas na operação. Em resposta, representantes do governo disseram ter se reunido com os parentes para explicar as dificuldades enfrentadas durante a tentativa de salvamento.>