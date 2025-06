NA INDONÉSIA

'Se foi fazendo o que mais gostava': pai publica carta emocionante após morte da brasileira em trilha

Manoel Marins lembrou que filha sonhava com mochilão e prestou homenagem à jovem

Manoel Marins, pai de Juliana Marins, voltou a se pronunciar publicamente sobre a perda da filha, que morreu após um acidente durante uma trilha no Parque Nacional do Monte Rinjani, na Indonésia. Nesta quarta-feira (25), ele publicou uma carta aberta nas redes sociais, expressando sua dor e homenageando a jovem. >

Na mensagem, Manoel lembrou que, no início do ano, Juliana contou à família sobre o desejo de fazer um mochilão enquanto ainda era jovem, e foi apoiada por todos. “Quando lhe perguntei se queria que lhe dessemos algum dinheiro para ajudar na viagem, você nos disse: jamais. E assim você viajou com seus próprios recursos que ganhou como fruto do seu trabalho. E como você estava feliz realizando esse sonho. E como nós ficamos felizes com a sua felicidade. Você se foi fazendo o que mais gostava e isso conforta um pouco o nosso coração”, escreveu.>

O pai compartilhou também memórias da convivência com a filha, destacando a ausência que agora sente. Ele recordou planos feitos juntos, como o voo de parapente que haviam combinado. Descreveu Juliana como uma pessoa animada, com energia intensa e desejo de aproveitar a vida. “Fica a sua presença em nossa casa, no seu quarto, no seu lugar preferido no sofá da sala. Fica a sua presença marcante na vida de quem teve o privilégio de te conhecer e de conviver contigo. E, especialmente, no meu coração, no da sua mãe e no da sua irmã. Voa, Juju, voa. Voa para os braços do Pai Eterno que lhe aguarda para te guardar para sempre nos seus braços de amor infinito”, escreveu Manoel.>

Ele encerra afirmando que um dia eles ainda farão "aquele vôo de parapente" que planejaram para o aniversário da jovem. "E aqui ficaremos, na certeza de nos reencontrarmos um dia e fazer aquele vôo de parapente que estávamos programando para o seu aniversário. Lá no céu, o bom Deus há de nos proporcionar isso. Daqueles que sempre te amaram: papi, mami e Mari", finaliza, assinando também com o nome da mãe e da irmã de Juliana.>

Na noite anterior, Manoel já havia publicado uma homenagem em tom mais íntimo: a letra da canção “Pedaço de Mim”, de Chico Buarque, acompanhada de uma imagem de Juliana e a frase “Pedaço tirado de mim”. >

Acidente e morte>

Juliana sofreu o acidente no sábado (21), quando caiu de um penhasco enquanto fazia trilha no Monte Rinjani. Manoel conseguiu embarcar rumo à Indonésia somente na terça-feira (24), ainda com esperanças de encontrar a filha com vida. No entanto, ao chegar, já havia recebido a confirmação da morte. O voo, que saiu de Lisboa, teve um atraso inesperado, pois precisou alterar a rota inicial que passaria pelo espaço aéreo do Catar, fechado em razão de conflitos na região do Oriente Médio.>

Juliana estava em viagem pela Ásia desde fevereiro. Já havia visitado Filipinas, Vietnã e Tailândia antes de chegar à Indonésia. Natural do Rio de Janeiro e moradora de Niterói, ela era formada em publicidade e propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também atuava como dançarina de pole dance.>