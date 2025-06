INDONÉSIA

Corpo de brasileira que morreu ao cair em trilha é resgatado após mais de sete horas de operação

Corpo de Juliana Marins foi içado e levado de maca até base

Carol Neves

Publicado em 25 de junho de 2025 às 08:25

Corpo de Juliana Marins foi resgatado Crédito: Reproduçao

Após mais de sete horas de operação, agentes da Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia conseguiram retirar, nesta quarta-feira (25), o corpo de Juliana Marins do Monte Rinjani. A informação foi confirmada por Muhammad Syafi’i, chefe do órgão, conhecido como Basarnas. Parte do percurso realizado durante a ação foi registrada por um alpinista que auxiliou no trabalho. Juliana foi encontrada morta quatro dias após cair enquanto fazia uma trilha no local. >

“Após a entrega oficial do corpo pela Basarnas ao hospital, o processo de repatriação ou procedimentos posteriores ficarão a cargo das autoridades e da família”, declarou Syafi’i em entrevista a uma emissora local.>

A operação começou por volta das 12h20 no horário indonésio, o que equivale a 1h40 da madrugada no horário de Brasília. Juliana, de 26 anos, foi encontrada morta no dia anterior, terça-feira (24), após cair de uma trilha em uma das encostas do Monte Rinjani, o segundo maior vulcão da Indonésia.>

Três equipes participaram da ação de resgate, incluindo integrantes do chamado esquadrão Rinjani. Sete pessoas acompanharam o processo em dois pontos diferentes do trajeto: três delas estavam a 400 metros do local da queda, enquanto outras quatro se encontravam a uma profundidade de 600 metros.>

As autoridades locais informaram que o início da operação foi adiado para o final da manhã devido às más condições climáticas e à visibilidade comprometida. A retirada do corpo foi feita com o uso de uma maca até o posto de Sembalun, de onde será transportado por aeronave ao hospital Bayangkara.>

Juliana estava desaparecida havia quatro dias. Durante esse período, as equipes de busca enfrentaram diversas dificuldades, incluindo relatos desencontrados à família, condições meteorológicas desfavoráveis, acesso complicado à região e limitações de equipamentos, como cordas inadequadas para o tipo de operação. O corpo dela foi encontrado ontem.>