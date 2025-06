INDONÉSIA

Guia nega abandono e diz que voltou para procurar brasileira após deixá-la só em trilha de vulcão

Tentativas de resgate de Juliana Marins, que caiu há mais de 60 horas, continuam

As condições adversas, com neblina densa e ventilação intensa, tornaram a visibilidade precária, levando os resgatistas a recuarem para posições mais seguras. Segundo a nota oficial, o processo está em “posição de prontidão”, e uma reunião virtual convocada pelo governador local avaliou o eventual uso de helicóptero, desde que equipado com sistema Hois e com clima favorável — dentro do chamado “Tempo Dourado” de 72 horas para salvamentos em área selvagem.>