INDONÉSIA

Voluntário fala como foi tentativa de resgatar brasileira em trilha: 'Fiz o que pude'

Ele lamentou a morte da jovem

Carol Neves

Publicado em 25 de junho de 2025 às 13:45

Voluntário ajudou na tentativa de resgate Crédito: Reprodução

Um dos guias que participou do resgate de Juliana Marins, brasileira de 26 anos que desapareceu após cair em uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, usou o Instagram para relatar os bastidores da busca. Visivelmente emocionado, Agam Rinjani, como é conhecido, compartilhou imagens do terreno íngreme, da intensa neblina e das condições adversas enfrentadas pelas equipes.>

“Meus sentimentos pela morte da montanhista brasileira. Não pude fazer muito, só consegui ajudar desta forma. Que suas boas ações sejam aceitas por ele. Amém!”, escreveu o guia, que fez parte voluntariamente da força-tarefa mobilizada desde a queda da jovem, ocorrida no sábado (21), no horário local (sexta no Brasil).>

Juliana Marins caiu de trilha na Indonésia 1 de 8

Juliana, natural de Niterói, caiu de uma altura estimada em 500 metros durante uma trilha guiada, em um dos trechos mais perigosos da subida ao cume do vulcão. A partir dali, seis equipes de resgate passaram a atuar na região, enfrentando clima instável, terreno escorregadio e grandes dificuldades de acesso.>

O corpo foi encontrado quatro dias depois, em uma encosta conhecida como Cemara Nunggal, localizada entre 2.600 e 3.000 metros de altitude, perto da cratera do vulcão. A operação contou com apoio aéreo de dois helicópteros, que não conseguiam pousar no local por, e até uso de uma furadeira industrial. O corpo foi resgatado nesta manhã.>

De acordo com o relato do montanhista, a visibilidade limitada e as mudanças bruscas de temperatura complicaram ainda mais o trabalho das equipes. Não houve contato com Juliana desde o momento da queda. A causa oficial da morte ainda será definida pelas autoridades locais, pois o corpo foi encaminhado para exames em um hospital e só depois deve ser liberado para a família.>

Juliana era publicitária e apaixonada por viagens. Estava desde fevereiro percorrendo países do Sudeste Asiático como parte de um mochilão, com passagens por Filipinas, Tailândia e Vietnã.>