'ERA PARA TER SIDO SALVA'

Jornalista que fez mesma trilha de brasileira que morreu na Indonésia desabafa

Ela relatou experiência semelhante à de Juliana Marins e criticou duramente autoridades e empresa responsável pelo passeio

A jornalista esportiva Domitila Becker usou as redes sociais para expressar revolta diante da morte de Juliana Marins, brasileira que sofreu um acidente durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. Em vídeo publicado on-line, Domitila revelou já ter feito o mesmo trajeto e relatou uma experiência parecida, na qual também ficou sozinha em um trecho do percurso.>