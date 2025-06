ACIDENTE FATAL

Deputados cobram explicações do Itamaraty sobre morte de brasileira que caiu em trilha na Indonésia

Eles querem saber medidas para ajudar família e como foi diálogo com governo local

Carol Neves

Publicado em 25 de junho de 2025 às 09:00

Juliana Marins Crédito: Reprodução

Quatro deputados federais encaminharam um ofício ao chanceler Mauro Vieira nesta terça-feira exigindo informações detalhadas sobre as ações do Ministério das Relações Exteriores no caso da turista brasileira Juliana Marins, encontrada morta no Monte Rinjani, na Indonésia. A vítima desapareceu após cair enquanto fazia uma trilha ao redor de um vulcão e só foi localizada quatro dias depois, já sem vida.>

Os parlamentares Delegado Bruno Lima (PP-SP), Delegado Matheus Loila (União Brasil-PR), Fred Costa (PRD-MG) e Marcelo Queiroz (PP-RJ) solicitaram esclarecimentos sobre o apoio oferecido pela Embaixada do Brasil na Indonésia à família de Juliana desde o início do incidente até a conclusão do caso. Eles também questionaram como os serviços consulares atuaram na mediação com as autoridades locais. As informações foram divulgadas pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo. >

O documento ainda pede detalhes sobre as dificuldades enfrentadas no diálogo com o governo indonésio e quais medidas estão sendo tomadas para melhorar o atendimento a brasileiros em situações semelhantes no exterior.>

Proteção a cidadãos no exterior é dever do Estado, afirmam deputados>

No ofício, os parlamentares destacam que "é dever do Estado brasileiro assegurar a proteção e a assistência de seus cidadãos fora do território nacional, especialmente em situações de emergência, risco à vida ou vulnerabilidade, conforme previsto na legislação vigente e nos princípios que regem as relações exteriores do Brasil".>