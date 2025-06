ESTADOS UNIDOS

Professora é indiciada por abusar e engravidar de aluno de 13 anos

Abusos teriam começado em 2016, quando o garoto tinha 11 anos, e continuaram até o rapaz completar 15 anos

Uma professora do ensino fundamental foi indiciada por abusar de um aluno de 13 anos em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A acusada foi identificada como Laura Caron, de 34 anos, e teria engravidado do estudante. Na época, o garoto estava na quinta série, segundo o 'New York Post'. >

As investigações começaram no ano passado após o pai do adolescente publicar nas redes sociais que o filho da professora era parecido com o seu. A vítima disse à polícia que mantinha relações sexuais com a professora e que sabia que era o pai do bebê. >