RIO DE JANEIRO

Força-tarefa inicia operação para destruir ‘rooftop do tráfico’ avaliado em R$ 6 milhões

Espaço também funcionava como abrigo para integrantes do Comando Vermelho do Ceará

Millena Marques

Publicado em 26 de junho de 2025 às 09:56

Espaço foi construído na Rocinha Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma força-tarefa iniciou uma operação para demolir três prédios construídos de forma irregular pelo tráfico na Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (26). Um dos edifícios contava com uma cobertura com piscina, cozinha gourmet, com vista para o mar de São Conrado. >

De acordo com informações do G1 Rio de Janeiro, operários começaram a destruir o espaço com marretadas. As máquinas não conseguem subir até o local. >

Os prédios ficam na região da Dionéia, em uma área de aproximadamente 2 mil m² e apresentavam risco de desabamento após o desmatamento de uma encosta. “Essas construções são absolutamente ilegais e colocam em risco a vida das pessoas que ali estão”, declarou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale. >

Engenheiros da Prefeitura do Rio estimam que a obras custaram cerca de R$ 6 milhões aos responsáveis. O espaço também funcionava como abrigo para integrantes do Comando Vermelho do Ceará. >

A ação é do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente do Ministério Público do Rio de Janeiro (Gaema/MPRJ), da Secretaria de Ordem Pública do Município (Seop) e da Polícia Militar, com apoio do Ministério Público do Ceará e da Polícia Civil cearense. >