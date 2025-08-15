Acesse sua conta
Adolescente é encontrada morta com frasco de desodorante nas mãos

Polícia investiga se vítima teria participado de desafio online

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 23:33

Iasmin Ferreira de Albuquerque, 16 anos
Iasmin Ferreira de Albuquerque, 16 anos Crédito: Reprodução

A Polícia Civil da Paraíba investiga a morte da adolescente Iasmin Albuquerque, 16 anos, que foi encontrada desacordada no próprio quarto, com um frasco de desodorante em uma das mãos, e o celular, na outra. O caso aconteceu na cidade de Cruz do Espírito Santo, na região metropolitana de João Pessoa.

A menina foi levada ao pronto-socorro, mas não resistiu. O enterro dela ocorreu nessa quinta-feira (14).

A principal hipótese da investigação é que a vítima tenha participado de um desafio da internet. O celular dela será periciado.

A delegada responsável pelo caso, Cristiane Medeiros, afirmou que a investigação está em andamento e que não está descartada nenhuma hipótese, incluindo suicídio, mas que há indícios da participação de outras pessoas no episódio.

"Existem fortes indícios de que também outras pessoas estejam envolvidas nesse tipo de conduta, que sabemos que está acontecendo bastante na internet - essas disputas entre jovens, os desafios que existem entre eles. Também sabemos que já levaram outros jovens à morte com essa inalação de aerosol", explicou a delegada à Folha de S.Paulo.

Só neste ano ao menos três crianças morreram após paradas cardíacas causadas por intoxicação em casos similares. Uma delas foi Sarah Raissa Pereira de Castro, 8 anos, no Distrito Federal. O avô da menina a encontrou desacordada, com os dedos e lábios arroxeados, ao lado de um desodorante encharcado e de um celular.

