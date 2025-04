VIRAL DE INTERNET

'Desafio do desodorante': o que se sabe sobre morte de menina de 8 anos

Avô da menina a encontrou desacordada, com os dedos e lábios arroxeados, ao lado de um desodorante encharcado e de um celular

Carol Neves

Publicado em 14 de abril de 2025 às 07:41

Sarah Raissa Pereira de Castro Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Distrito Federal está investigando a morte de uma criança de 8 anos, Sarah Raissa Pereira de Castro, que pode ter inalado desodorante ao participar de um desafio viral na internet. O óbito foi registrado no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) no domingo (13). >

De acordo com o delegado Ataliba Neto, um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias do caso e identificar quem publicou o "desafio do desodorante" em redes sociais.>

Veja o que já se sabe sobre o caso>

O avô da menina a encontrou desacordada, com os dedos e lábios arroxeados, ao lado de um desodorante encharcado e de um celular. Ele chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e a equipe médica fez manobras de reanimação antes de levá-la ao hospital, onde foi constatada morte cerebral. >

O que é o desafio?>

Especialistas alertam que o "desafio do desodorante" envolve a inalação de aerossóis com alto teor de etanol, substância que pode causar danos graves aos pulmões e comprometer a oxigenação. Anthony Wong, do Ceatox da USP, reforça que o produto contém partículas que penetram rapidamente nos brônquios. >

O que a família sabe>

A equipe médica do HRC informou aos familiares sobre a possível ligação da morte com o desafio. No entanto, eles não sabiam o que Sarah fazia no celular antes de passar mal. A polícia ainda analisa o aparelho para obter mais informações. >

Perguntas em aberto>