PIOROU

Papa Francisco tem crise de asma prolongada e passa por transfusão de sangue; condição é crítica

Vaticano afirma que o pontífice de 88 anos precisou de "terapia de alto fluxo de oxigênio"

"As condições do Santo Padre continuam críticas, portanto, como explicado ontem, o papa não está fora de perigo. Esta manhã, o Papa Francisco apresentou uma crise respiratória asmática de longa duração, que exigiu uma terapia de alto fluxo de oxigênio", diz o novo boletim, emitido na tarde deste sábado (22).>

De acordo com o comunicado, exames de sangue realizados mostraram uma plaquetopenia - diminuição do número de plaquetas no sangue - associada a uma anemia. Por isso, foi necessária a administração de transfusão de sangue. A plaquetopenia pode surgir em decorrência de diversas situações clínicas, incluindo doenças do sistema imunológico, infecções, deficiências vitamínicas e doenças hereditárias.>