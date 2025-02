NOVO BOLETIM

Papa Francisco não está fora de perigo, afirma equipe médica

No entanto, pontífice apresentou melhoras nos últimos dias

Crédito: Mazur/cbcew.org.uk / Catholic Church (England and Wales)/Fotos Públicas

A condição de saúde do Papa Francisco ainda é complexa e ele não está fora de perigo, é o que afirmou o médico Sergio Alfieri, nesta sexta-feira (21), durante uma coletiva de imprensa feita pela equipe médica que atende o pontífice no hospital Gemelli, em Roma. >

No entanto, o médico contou que ele teve uma "leve melhora" nos últimos dias e que não corre risco de morte. Ele também revelou que o Papa saiu para ir à capela rezar. >

"A cabeça é de um homem de cinquenta anos. Mas, ele me disse: 'Eu percebo que a situação é séria'. A doença crônica continua, às vezes ele fica com falta de ar e a sensação não é agradável para ninguém", acrescentou Alfieri. >

Ainda segundo a equipe médica, o pontífice, que tem 88 anos, deve ficar internado pelo menos por mais uma semana. "Ele vai ter alta quando não for mais necessário administrar terapias hospitalares", garantiu. >

Questionados sobre a ausência de fotos do Papa Francisco neste período de internação, Alfieri brincou dizendo que se sua mãe de 90 anos entrasse no hospital, ela não "estaria bonita para ser mostrada".>

"Não queremos uma foto do papa de pijama no jornal, vamos respeitar a privacidade de qualquer pessoa. Quando ele quiser se mostrar, ele vai se mostrar. Mas tem que se vestir como papa, ele não está na cama com roupa de papa", disparou o médico. >