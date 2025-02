FÉ

Arquidiocese de Salvador faz oração pela saúde do papa Francisco; saiba como participar

Nesta sexta-feira (21), às 11 horas

A Arquidiocese de Salvador realiza, nesta sexta-feira (21), um momento de oração pela saúde do papa Francisco. Aos 88 anos, ele completou uma semana de internação devido a um quadro de pneumonia que afeta ambos os pulmões. Na capital baiana, o bispo auxiliar da Arquidiocese rezará o Terço da Misericórdia, às 11 horas. >

O momento de oração será conduzido por Dom Marco Eugênio Galrão e será transmitido ao vivo, pelo perfil oficial da Arquidiocese de Salvador no Instagram (@arquiSalvador). >

O papa Francisco está recebendo tratamento no Hospital Gemelli, em Roma, onde foi internado no dia 14 de fevereiro após apresentar problemas respiratórios persistentes.>

De acordo com informações divulgadas pelo Vaticano, o pontífice teve uma noite tranquila de sono, levantou-se e tomou café da manhã na manhã desta sexta-feira (21). A todo momento, no entanto, jornais internacionais atualizam o estado de saúde do chefe da Igreja Católica.>