NOVO BOLETIM

Papa Francisco apresenta sinais de insuficiência renal, diz Vaticano

O comunicado acrescenta que o papa está recebendo oxigênio por meio de cânulas nasais e que "segue alerta e bem orientado"

Carol Neves

Publicado em 23 de fevereiro de 2025 às 16:03

Papa Francisco Crédito: Shutterstock

O novo boletim sobre a saúde do papa Francisco, divulgado na tarde deste domingo (23), informa que o pontífice não apresentou novas crises respiratórias, mas revela sinais de insuficiência renal leve, que está sob controle. Pela manhã, o Vaticano havia comunicado que Francisco teve uma "noite tranquila" e descansou. >

O boletim atualizado afirma: "As condições do Santo Padre continuam críticas; no entanto, desde ontem à noite, ele não apresentou novas crises respiratórias". O texto também menciona que ele recebeu duas unidades de concentrado de hemácias, com aumento nos níveis de hemoglobina, proteína responsável por transportar oxigênio no sangue. >

O comunicado acrescenta que o papa está recebendo oxigênio por meio de cânulas nasais e que "segue alerta e bem orientado". No entanto, a equipe médica ressalta que "a complexidade do quadro clínico e o tempo necessário para que as terapias medicamentosas apresentem alguma resposta tornam necessária a manutenção do prognóstico reservado". Isso significa que os médicos permanecem cautelosos, e a recuperação ainda é incerta. Durante a manhã, Francisco participou da Santa Missa no apartamento montado no 10º andar do hospital Gemelli, em Roma, ao lado da equipe que o acompanha durante a internação.>

O sábado foi o pior dia desde que o papa foi internado, em 14 de fevereiro, há nove dias. Na noite de ontem, o boletim do Vaticano revelou que as condições de Francisco se agravaram devido a uma crise respiratória asmática, que exigiu oxigênio suplementar. Ele também precisou de transfusões de sangue após exames mostrarem baixa contagem de plaquetas e anemia. Pela primeira vez, o prognóstico foi descrito como "reservado", confirmando a imprevisibilidade da evolução de seu estado de saúde. >

Na sexta-feira, durante uma entrevista coletiva, a equipe médica já havia alertado que o papa, de 88 anos, não estava fora de perigo, mas não corria risco imediato de morte. Eles destacaram que Francisco é considerado um "paciente bastante frágil" devido à idade, à falta de mobilidade e a doenças respiratórias crônicas.>