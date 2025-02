MUNDO

Canais de TV já estão com matérias sobre a morte do Papa Francisco prontas

Entenda as atitudes das emissoras e dos grandes jornais

Fernanda Varela

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 14:00

Ilze Scamparini e Papa Francisco Crédito: Reprodução

Talvez o público não saiba como funcionam as redações dos grandes jornais e TVs, mas é comum se antecipar a acontecimentos e deixar os chamados "obituários" prontos. No caso de grandes personalidades, o material pode ser construído com antecedência, antes mesmo da pessoa dar algum sinal de que está perto de falecer. >

No caso do Papa Francisco, o material começou a ser construído já quando foi anunciada a sua internação. Isso não quer dizer que o pontífice vai morrer ou que as emissoras torcem por isso, apenas que é necessário antecipar o trabalho para que, caso a morte ocorra, o conteúdo possa ser entregue de imediato ao público.>

No caso das redações de jornalismo das emissoras de TV, a britânica Reuters, a norte-americana AP (Associated Express) e a italiana ANSA já deixaram o conteúdo pronto, assim como a Rede Globo, no Brasil. >

Na GloboNews, por exemplo, caso o papa argentino morra, o comentarista Gerson Camarotti será convocado imediatamente, pois já gravou entrevista com Francisco e escreveu livros sobre o catolicismo. Logo, tem maior propriedade para falar sobre o tema. O mesmo aconteceu com Ilze Scamparini, que voltou de férias antes do prazo para acompanhar a situação de saúde do religioso.>

O papa está internado desde o dia 14 de fevereiro, com problemas respiratórios. >



