CURIOSIDADE

Você sabia? Papa escolheu usar nome 'Francisco' após conversa com brasileiro

Nome de batismo do pontífice é Jorge Mario Bergoglio

O religioso homenagear São Francisco de Assis, defensor dos animais, dos doentes e das pessoas em situação de pobreza, após uma conversa com o cardeal Cláudio Hummes, um frade franciscano, sacerdote católico brasileiro. "Ao meu lado, nas eleições, estava o arcebispo emérito de São Paulo e prefeito emérito da Congregação para o Clero, Cardeal Claudio Hummes, um grande amigo. Quando a situação ficava um pouco perigosa, ele me consolava. Quando os votos chegaram aos dois terços, começaram a aplaudir, porque o papa tinha sido eleito. E ele me abraçou, me beijou e disse: ‘Não se esqueça dos pobres’. E aquela palavra entrou na minha cabeça: os pobres. Pensei em Francisco de Assis”, disse o papa em entrevista concedida em 2013.>